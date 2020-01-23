雖然春節假期已經開始，遠東航空員工代表，仍在連假首日，23日上午11時前往交通部遞交陳情書及員工連署書，請求政府協助遠航復飛，由值班人員接下陳情書，隨後於11點25分已達行政院遞交陳情書，連署人數超過500人。

聯署書謝道：我們是一群遠東航空員工，本公司因突發事件自108年12月13日起暫停飛航任務。目前全公司約1千多名員工皆堅守崗位正常到班，期主管機關能同意於最短時間內，全面復飛，恢復公司正常營運。全公司員工皆仰賴這份工作養家活口，在此其中有許多都是這樣大半青春奉獻給公司的資深員工。在這景氣低迷且過年的同時，員工了解公司一時財務困難，但如主管機關無法准許遠航復飛，公司沒有營收，所有員工的家庭將頓時失去依靠。因此希望藉此陳情書，表達遠東航空所有員工的期待。懇請主管機關同意讓遠東航空得以再次飛上青天，讓公司有營收，讓新投資人順利將資金投入進來，讓全體員工工作權有所保障並得以延續。

(工商 )