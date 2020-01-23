農曆春節前夕大陸武漢由新型冠狀病毒引發的肺炎來勢洶洶，行政院消費者保護處昨日會同公平交易委員會，至台北市五大量販店、超市辦理「一般外科用口罩聯合稽查」，發現tomod’s藥粧店及好市多量販店內的口罩已全數售磬，已要求業者盡速補貨，並將口罩、消毒水、酒精等防疫商品彙整專區，方便消費者做選購。

消保處表示，昨日至家樂福、愛買、大潤發、好市多、頂好、全聯、tomod’s、杏一、維康、屈臣氏、康是美、寶雅及丁丁藥局等19家店面稽查，發現除tomod’s藥粧店及好市多量販店的口罩售磬外，其餘17家業者均還有充足供貨，好市多則是承諾今日將繼續供貨。

消保處指出，全國22個直轄市、縣（市）政府消保官目前也都動起來調查口罩有無缺貨、是否漲價、有無囤積等情事。目前初步未發現相關狀況，市售口罩價格也未變，供貨無虞，呼籲消費者毋須恐慌，更毋須搶購囤積。

消保處也說，目前愛買、家樂福、寶雅3家業者，已在店內設置防疫專區，將口罩、消毒水、酒精等產品彙整於架上方便消費者購買，呼籲其他業者也能跟進辦理。

(中時 )