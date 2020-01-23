台北市長柯文哲今（23）日一早前往警消單位進行慰問行程，針對大陸武漢疫情擴散提出看法，表示全世界空中移動速度快，不到24小時就可抵達世界各地，感染初期潛伏期在過海關時檢查不出來，不要幻想新興病毒不會出現，但要能在發現時迅速撲滅，防止擴散蔓延出去。

柯文哲表示，新興傳染病一定會出現，唯一的辦法就是當它出現的時候，就要迅速反應，把它封鎖在一個地方，防止擴散；就像登革熱一樣，若是一個一個撲滅沒問題，但如果同時出現多個案例，就會比較麻煩，像台北若出現零星個案，就會集中在和平醫院處理，假如一次出現20幾個，就會蔓延到其他醫院，只要越多醫院接受病患，破口就會越多。

對於大陸外交部發言人耿爽發言「遵守一中原則，沒有人比中國中央政府更關心台灣同胞的健康！」，柯文哲強調，既然這樣，那就趕快讓台灣進入WHO就好，不能「你要是不聽我的話，你的健康我就不管你」，健康是普世價值，用政治手段來封鎖進入WHO，不會讓台灣人高興，才會有大陸惠台措施公布，台灣還是往美國靠過去，建議還是與人為善才好。

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(中時電子報)