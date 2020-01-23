越南過年時很重視美食，除了不可缺少的年粽外，許多民眾還有生吃豬隻等動物血液的獨特習俗，希望血液的紅色為他們來年帶來好運。

這道料理在越南被稱為血凍或血湯，做法很簡單，鮮紅色的生血添加內臟、花生與生菜，但秘訣在於如何調味，讓生血填料前不會凍結。過去越南人通常用豬血和鴨血來做這道菜，如今也有羊血凍、兔血凍，甚至還有狗血凍。

血凍沒有經過煮熟，直接食用，入口滑溜清涼，感覺就像吃果凍一樣。血凍是許多越南民眾最喜愛的一道「美食」，也是下酒菜。由於生血鮮紅，紅色在越南代表好運，因此民眾相信，在年初食用，來年會有好運到。

春節期間，血凍在農村地區是很普遍的料理，普受民眾喜愛。農村民眾通常屠殺家養的豬隻，幾乎家家戶戶都用生豬血來做這道「美食」，祈求鴻運當頭。

不過，民眾生吃豬血而感染豬鏈球菌送醫急救的意外也時有所聞。雖然越南醫療單位不斷宣導飲食衛生安全，但是每逢春節感染豬鏈球菌求醫的人數都大幅增加，其中不少病例因病情嚴重搶救無效。

(中央社)