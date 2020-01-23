◎陸喊關心台健康 柯嗆快讓台灣加入WHO

武漢肺炎疫情延燒，台灣也出現第一起入境確診病例，中國外交部發言人耿爽回應，沒有人比中國中央政府更關心台灣同胞的健康，對此，柯文哲表示，既然這樣「那就趕快讓台灣進入WHO就好了啊」，但提及要遵守一中原則，柯文哲認為，那就是你若不聽我的話，你的健康我就不管你了。

◎不停都得停了！華航華信即日起停飛武漢

原本還打算暫時取消武漢航班，但因應武漢機場關閉，華航集團宣布即日起至2月底台灣-武漢往返航班暫時取消，包括華航 CI541／542 桃園-武漢(來回) 取消、華信 AE217／218 松山-武漢(來回) 取消。

◎武漢封城 專家曝真實病例恐破4千

大陸武漢2019新型冠狀病毒確診病例至今傳出517例，其中17人死亡，當地政府今天上午10點更祭出封城策略，全力圍堵疫情擴散，台灣獸醫專家賴秀穗指出，大陸當局今天會出此下策，顯示疫情已相當嚴重，保守估計真實病例數字恐超過4千人。

◎簡直夢幻 iPhone傳推海軍藍新色

對於 iPhone 用戶群來說，每每推出全新顏色，總是吸引不少 iPhone 用戶優先選購。在 2019 年，蘋果推出了 iPhone 11 以及 iPhone 11 Pro 系列新機，前者推出全新的綠色以及紫色，後者則推出了全新的夜幕綠(midnight green)，全都掀起討論話題，也成為用戶喜愛的選擇。那麼針對 2020 年，蘋果對於 iPhone 的機身顏色會帶來哪些改變呢？曾經準確預測過 iPhone 11 會推出全新綠色款式的爆料達人預告，他認為蘋果將會在 2020 年推出全新的海軍藍(Navy Blue)款式。你喜歡藍色嗎？是不是很令人心動？

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)