效力於活塞的「飆風玫瑰」羅斯，今天攻下22分、11助攻、6籃板，連續10場比賽得分超過20分，平了生涯最佳紀錄，讓球迷看到昔日MVP身手，率領球隊127比106輕鬆擊敗國王。

羅斯是2008年選秀狀元，在公牛的前三季打出絕佳數據，被視為喬丹大帝的接班人，可惜因為受傷導致2012-13整季報銷，即便傷癒歸隊也無法回到巔峰時期，2017-18賽季再次受創，一度動了想要退役的念頭，上賽季在灰狼找回了狀態，繳出場均18分的數據，本季轉戰活塞，在葛瑞芬決定開刀治療後，羅斯儼然成為球隊老大哥，帶著陣中小老弟們衝衝衝！

此役，羅斯先發上陣17投8中，幫助活塞從第二節起就逐漸拉開領先優勢，最終以21分之差大勝，打得來犯的沙加緬度騎兵潰不成軍。

羅斯連續10場得分超過20分，平了最佳紀錄，生涯總得分也跨過11000分大關，很有機會以替補的方式重返全明星賽。

(中時 )