洛杉磯市議會全票通過決議，要追討有作弊嫌疑的2017年太空人、2018年紅襪拿下的世界大賽冠軍，將榮耀「還給」2連亞的道奇，不過大聯盟主席曼佛雷德(Rob Manfred)明確回應，並不會收回已發出去的冠軍獎盃。

上週大聯盟宣布對太空人隊的懲處，包含重罰球團500萬美元(約台幣1.5億元)，沒收兩年選秀權，總教練辛屈(A.J. Hinch)、總管魯諾(Jeff Luhnow)遭禁賽，不過太空人打者幾乎參與作弊，卻全都沒事，曼佛雷德在公布懲處後首次公開採訪時說，「將尊重棒球長久以來的傳統，不會改變已經發生的事。」

太空人作弊事件已結案，不過隨後傳出紅襪在2018年冠軍年同樣有作弊嫌疑，目前大聯盟仍在調查中，此次事件最大受害者是道奇，他們連在2017、2018年在世界大賽敗給太空人、紅襪，只能屈居亞軍，洛城議會全票通過向大聯盟追討冠軍，不過曼佛雷德再度重申這是不可能的事。

曼佛雷德說，「我們還沒結束對紅襪的調查，因此要把冠軍從尚未被查證有做錯事的人手中收回，這是有點困難的。」曼佛雷德隨後補充，無論沒收哪一隊的冠軍也不會知道會是什麼結果，「絕對無法保證道奇會成為世界大賽冠軍。」

(中時 )