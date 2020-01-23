過年期間總是煩惱不知道怎麼利用時間？打開手機前往 App Store，看一看今年應景的春節系列 App(應用程式)吧。蘋果(Apple Inc.)精選了一系列優質遊戲與 App，活動期間將有限時優惠、新玩法、登入領紅包等應景活動，還在等什麼，快來體驗吧！

因金鼠年即將到來，蘋果 App Store 編輯精選多款優質遊戲與 App，於春節期間(1月17日至1月31日) 推出限時優惠、新玩法、登入領紅包等應景活動。如果想要發揮一點創意讓拜年訊息充滿個人風格，可以試試看《CANVA》、《Enlight Photofox》或是用《迪士尼魔法塗色》做米奇賀卡，為親友送上最可愛的祝福，也可以用《Ulike》春節限定特效，跟家人朋友拍出充滿年味的大合照。

而不管是搭車返鄉的路上，還是吃飽睡睡飽吃攤在沙發上，過年怎麼能少了遊戲，許多遊戲也推出充滿年節氣氛的玩法，在《月圓之夜》裡可以用鞭炮擊退年獸、在《遺落大陸》裡，則可以換上新衣過新年，《龍舞雲山》則有期間限定的優惠禮包可以選擇，還能換上過年特別服飾，騎乘專屬坐騎「胖寶」走春，過一個豐足的鼠年。

(中時電子報)