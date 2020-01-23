台中市政府警察局第三分局員警餐廳－「老松町食堂」在小年夜前一天中午，特別舉辦春節圍爐，火鍋裡有滿滿的新鮮食材，還加碼提供了烏魚子、香腸跟滷牛腱，讓同仁一起吃著年菜，享受年節團圓的氣氛。分局長陳武康也致贈每位同仁新春紅包，感謝同仁在重要節日安全維護工作期間的辛勤付出。

「老松町食堂」不分平日假日，提供同仁兼顧健康與美味的菜餚，年節前夕更是絲毫不馬虎，早早籌畫如何給同仁一場驚喜的美食饗宴。22日辦伙團隊早早就開始著手布置，讓「老松町食堂」增添年味，除了例行的六菜一湯外，為了讓辛苦的同仁也能感受到年節的氣氛，特別準備了圍爐火鍋，以大骨熬製一天一夜的湯頭為底，加入滿滿的青菜跟火鍋料，還附上誠意十足、份量滿滿的肉片。

除此之外還特別訂了一口烏魚子、香腸以及「老松町食堂」主廚親自滷製長達24小時的滷牛腱。用餐時豐富的食材源源不絕端上桌，加上辦伙團隊不間斷提供桌邊服務，讓同仁吃得心滿意足。

分局長陳武康也特別準備新春紅包在圍爐時一一發放，同仁邊說吉祥話邊接過今年的第一個紅包，紅包在手員警們都笑得合不攏嘴，當分局長發送到保民組的懷孕同仁時，還大方加碼多發一包，讓大家望「紅包」興嘆，好希望肚子裡也能有一個。

(中時 )