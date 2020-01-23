林予晞在TVBS《天堂的微笑》中，病危前和父親龍劭華見面，深刻親情逼哭一大票網友，而「華中弱智三人組」友情大和解也令眾人感動，幾乎每集都守在電視機前收看的林予晞，近期正好出國，不過林予晞還是緊盯批踢踢台劇版，她笑說：「有跟LIVE文，可以感受到劇情滿令大家情感崩潰的。」適逢農曆春節停播一次，修杰楷、林予晞、唐振剛、方志友、黃尚禾都打算趁此長假好好陪伴家人。

《天堂》擁有許多忠實劇迷，一路從第1集看到第14集，經常到官方臉書粉絲團留言表示深受戲劇的影響，會更加珍惜與家人的相處時光，林予晞說：「我在閱讀劇本時就有許多對人生意義的共感，希望可以把自己對把握生命、珍惜身邊的一切的體驗與感受傳遞給大家。」

黃尚禾看了林予晞與龍劭華的精采對手戲也大為感動，他自招：「我一邊看一邊哭，最揪心的是龍哥在廟裡跪下的那場戲，看得我鼻涕、眼淚直流，另外狐狸、向東和好，以及向東喜歡的對象浮上檯面，也都看得很感動和捨不得。」

唐振剛因為人在巴基斯坦工作，無法收看第14集，所幸劇迷都會傳訊息告訴他觀後感，他說：「很感動許多觀眾都會私訊給我，跟我分享他們的觀後心得，甚至會分享因為看劇後而回想起摯愛離開的場景與狀況，很感動能有機會讓他們去理解、抒發，甚至釋懷一點點。」

農曆春節《天堂的微笑》演員們安排放長假，林予晞計畫帶家人去台南旅行度過美好的3天2夜，唐振剛也將時間都留給家人，他說：「尤其是奶奶和阿嬤，平常都比較少機會陪伴或探望她們，所以希望有時間多陪陪她們！」黃尚禾則打算在過年期間大展廚藝，「平常忙碌的媽媽過年可以休息，也讓家人嚐嚐我的手藝。」

該劇碰上農曆新年本週六停播一次，改為釋出長達8分鐘的懶人包，劇迷可以於年假期間回味《天堂的微笑》所有重點劇情，2月1日晚間9點半演員們將上線和劇迷們見面，和粉絲陪伴大家一起收看大結局。

《天堂的微笑》眾演員們歡樂圍爐。（圖／TVBS提供）

(中時電子報)