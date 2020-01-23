男子捕魚溺水 搜救隊員尋獲無生命跡象 12:282020/01/23 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 苗栗縣消防局獲報趕抵搜救。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣45歲歐姓男子與友人巫姓男子22日到明德水庫南岸下水牽網捕魚，歐男不幸溺水沉入水庫，苗栗縣消防局獲報趕抵救援，15分鐘後找到歐姓男子，但已無生命跡象。 苗栗縣消防局22日下午1點多接獲溺水報案，發現歐男與巫男2人在苗16線2.5公里處下水牽網，巫男驚見歐男載浮載沉，趕緊跳入水中救援，但因體力不支上岸尋求救援。消防隊員見歐男沉入水庫，通報特搜潛水人員，下水搜救15分鐘後尋獲，但已無生命跡象。 (中時 ) #男子 #生命 #生命跡象 #苗栗縣 #救援 也許您會感興趣 推薦閱讀 苗前縣長張秋華告別式 國民黨旗覆靈柩表彰 16:082020/01/19 政治 苗62線2重機騎士摔邊坡 1人失去生命跡象 20:112020/01/19 社會 民衝嘉市府9樓開窗 英語第1名警隊神救援 16:052020/01/20 社會 燒了一天多梨山森林大火 陸空聯合搶救終獲控制 18:292020/01/20 社會 苗栗縣原住民族藝文活動春節期間展開 21:082020/01/20 生活 拒收垃圾灰渣 造橋人抗議怒吼 04:102020/01/21 地方新聞 天外飛來貨車頭 對向駕駛慘死台61線 10:472020/01/21 社會 媒人婆買票 議員張志宇連兩屆遭判當選無效 14:412020/01/21 政治 苗栗縣國民黨議員涉買票 連兩屆遭判當選無效 18:312020/01/21 政治 廂型車自撞電線桿 2人度受困車內 19:412020/01/21 社會 社會熱門新聞 台中三井OUTLET觀景台 民賞海景驚見浮屍 - 社會 【共享女友1】全台首家合法「賣淫娃」上線了 - 社會 情侶久旱甘霖火山爆發 女大生喜獲「黃金」萬兩 - 社會 【共享女友3】每小時2300隨你玩 客大讚「很紓壓」 - 社會 新娘過火爐！婚紗裙掀太高 露雪白長腿 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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