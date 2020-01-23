苗栗縣45歲歐姓男子與友人巫姓男子22日到明德水庫南岸下水牽網捕魚，歐男不幸溺水沉入水庫，苗栗縣消防局獲報趕抵救援，15分鐘後找到歐姓男子，但已無生命跡象。

苗栗縣消防局22日下午1點多接獲溺水報案，發現歐男與巫男2人在苗16線2.5公里處下水牽網，巫男驚見歐男載浮載沉，趕緊跳入水中救援，但因體力不支上岸尋求救援。消防隊員見歐男沉入水庫，通報特搜潛水人員，下水搜救15分鐘後尋獲，但已無生命跡象。

(中時 )