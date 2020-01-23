女神曾之喬今（23日）閃電宣布結婚，新郎是男星辰亦儒，曾之喬曬出與辰亦儒合照，甜蜜寫下：「我們結婚了❤️」，並開心宣布：「我們認識好久了，陳先生看著我從女孩變成女人，也一路陪伴包容著我。今天起我是曾小姐也是陳太太囉：）」。

同時間，辰亦儒也公布喜訊，寫下：「人生進入下一個階段了，不算早，但每個人都有自己的步伐對吧，我們結婚了，2020新的一年，責任會更重，謝謝一路陪著我們的家人朋友，這一路有歡笑有淚水，謝謝你們的關心，謝謝你們的祝福，新的一年，祝福大家都越來越好，新年快樂，最重要的，身體健康！」

曾之喬和辰亦儒2009年因合作戲劇《愛似百匯》傳出緋聞，不過兩人始終否認交往，關係撲朔迷離，去年被問到何時才會認愛辰亦儒？她說「對方還在、還是好友」，認愛不在她的考量內，將來走進家庭一定會和大家分享，如今兩人在小年夜公布喜訊，讓外界又驚又喜。

(中時電子報)