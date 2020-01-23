台東縣衛生局今天接獲醫院通報，1名曾赴大陸南京旅遊的55歲婦人，昨晚有咳嗽頭痛發燒情形，前往醫院就診，流感快篩陰性，但X光顯示雙下肺葉有肺浸潤情形，符合武漢肺炎採檢隔離通報定義，目前已無發燒，以負壓隔離病房收治。
台東縣衛生局表示，該局23日一早接獲醫院通報疑似武漢肺炎，衛生局防疫人員一早即進行疫情調查，經初步瞭解，個案55歲本月8日到12日曾到大陸南京旅遊，無食生食和禽畜接觸史，22日晚間有咳嗽頭痛發燒情形，意識清楚無呼吸喘情形，由先生載往到醫院急診就醫。
經醫院詢問旅遊及接觸史後，進入急診負壓隔離病房進行相關診療檢查，流感快篩陰性，但X光顯示雙下肺葉有肺浸潤情形，符合武漢肺炎採檢隔離通報定義，目前以負壓隔離病房收治。
衛生局表示，個案目前已無發燒，醫院已完成採檢，衛生局已專人專車送疾管署實驗室，因武漢肺炎為第五類法定傳染病，後續由中央統一回復。
(中時 )
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