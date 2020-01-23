嘉義縣歡喜財神廟將在除夕、初三各送1000注，各500分的大樂透彩券。（廟方提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣歡喜財神廟將在除夕、初三各送1000注，各500分的大樂透彩券。（廟方提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣歡喜財神廟標榜「歡喜求財，圓夢百分百」。（廟方提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣歡喜財神廟為讓信眾新年有好采頭，有別其他廟宇搶頭香，改採「集頭香」方式，讓香客手上的每1枝香都是頭香，廟方更在神明指示下，從中壢、苗栗等地購買2000注，1000張大樂透彩券，將在除夕夜午夜12點和初三接財神補財庫大法會時免費大放送，讓香客、信眾試手氣。

位於中埔鄉的歡喜財神廟為迎接2020春節，規畫一系列新春活動，總幹事石育鐘說，考量一般廟宇流行的搶頭香對銀髮族較吃虧，廟方特別採用「集頭香」方式，統一團拜後再由廟方的慈善會理事長胡朝枝代表在每1個爐插頭香，形同大家手裡的每枝香都是頭香。

既然標榜是「歡喜求財，圓夢百分百」的歡喜財神廟，廟方原規畫除夕夜發送500分大樂透，在香客建議下又加碼到1000分，並在濟公活佛和五路財神指示建議下，特別跑到中壢、苗栗和中埔等地購買了1000張，每張兩注100元的大樂透，石育鐘說，送大樂透就是要讓香客圓夢百分百，還有機會瞄準好頭彩「中大財得大利」。

這批由神明加持的限量1000張新春加碼的樂透彩，預定除夕夜集完頭香，午夜12點免費發送500分，大年初三接財神補財庫大法會再送500分，如果信眾這兩天都到場參加活動，等於有4次中獎機會，另外廟方新春期間還設計歡喜財米、招財金卡及神威無限的賀壽麵線等結緣品，免費送給信眾加持護身。

(中時 )