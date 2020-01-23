2020農曆新年即將到來，今年提前於小年夜放假，長達7天的假期，不想出門人擠人，就在家裡看好劇吧！本土影音串流平台KKTV於春節期間推出「鼠不盡」系列片單，包含2019年必看的經典優質好劇、初一到初五的開運片單，讓你隨時在家都有數不盡好劇可看！為了讓觀眾無負擔追劇，KKTV另推出「新年好優惠」的限時超殺方案，即日起至2/8止，選擇信用卡訂閱季繳方案，可享終身每季333元的75折優惠；購買180天的單次方案則可享66折588元優惠！

KKTV推出「新年好優惠」限時方案，讓你過年追劇無負擔！(KKTV提供／黃慧雯台北傳真)

1/23(四)小年夜-【鼠不盡的必看好劇：2019 KKTV大賞推薦】

KKTV整理出2019年一定要看的話題戲劇，包含剛熱騰騰出爐的「2019KKTV動漫、日劇大賞片單」，以及日、韓、動漫、臺陸的K劇風雲榜TOP5，每一部都是年度的話題之作，隨便挑哪部，都絕對不會失望！

「2019KKTV動漫大賞」推薦片單：《鬼滅之刃》、《進擊的巨人S3》、《JOJO的奇幻冒險 黃金之風》、《輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰》、《約定的夢幻島》

「2019KKTV 日劇大賞」推薦片單：《型男主廚三星夢》、《凪的新生活》、《昨日的美食》、《3年A班～從此刻起，大家都是我的人質》

1/24(五)除夕【鼠不盡的圍爐樂】：適合全家配飯的圍爐片單

《來去京都才知道》：看舅舅帶姪女探索京都的不為人知美麗，品嚐當地人才知道在地美食，身心靈都超療癒。

《如此耀眼》：用奇幻的手法描寫女主角一生故事、交織一家人深刻的親情，有笑有淚感動人心。

《苦力》、《芝麻胡同》：描述社會底層小人物為生活奮鬥的過程，樸實、溫暖，貼近每個人的生活。

1/25(六)初一【鼠不盡的小確幸】：人生跌倒時最需要的幸運片單

《我們的奇蹟》：2019爆紅男星高橋一生主演，帶你從動物行為思考人生哲學，告訴你不必隨波逐流，重要的是充實自己的每一天。

《Ｇ弦上的你和我》：描述三個人生失意的男女，在小提琴教室裡相遇，展開人生的新樂章。

《人生幸福法則》：人正真好、人醜命賤？三位有各自煩惱的女性，「謎樣神明」卻告訴她們，只要「接受自己是醜女」，就能過得比美女更幸福！

《X光室的奇蹟》：無法如醫生可以直接診斷患者的「放射線技師」，卻能以一張張的照片看破疾病的根源，一起為患者的生命找出奇蹟！

1/26(日)初二-【鼠不盡的發大財】：人在江湖，錢還是很重要的！

《信用詐欺師JP》：詐騙集團首領達子，與搭檔小弟、理查，以出色的團隊合作及異想天開的詭計，從惡人身上捲走大筆金錢，行騙天下！

《魯邦的女兒》：神偷「L一族」的女兒三雲華，愛上了出身警察世家的櫻庭和馬，當「小偷家族」槓上「警察之家」，這段現代版羅密歐與茱麗葉能修成正果嗎？

《Legal High王牌大律師》：不擇手段、滿嘴歪理、視錢如命又好色的王牌律師高泰林，遇上熱血單純的菜鳥女律師徐在仁，水火不容的兩人要聯手在法庭贏得勝利！

《街坊財爺》：以江湖手法經營高利貸的「貴利王」戴金仔，突然被上天感召天打雷劈，從此放下屠刀，成了以財力回饋社會、派錢的「街坊財爺」！？

1/27(一)初三-【鼠不盡的桃花運】：好人緣不嫌多！桃花快來片單

《偶然發現的一天》：富家千金殷端午某天突然意識到自己原來是漫畫中的一角！想反抗命運的她，卻偶然遇上了漫畫中沒有存在感、沒有台詞的男子。2019最奇幻羅曼史精準狙擊你的少女心！

《初戀那天所讀的故事》：從小就是資優生的春見順子，卻成了對人生毫無期待的 32 歲補習班講師。不料她的人生出現了三位性格迥異的男性，通通向她告白。突然接連來到的愛情，令她難以抉擇。

《大叔的愛-in the sky》：35歲遭到裁員的春田創一，在後輩介紹下成為空服員。沒什麼異性緣的他，竟在新職場迎來前所未有的桃花運！包括機長黑澤武藏、副機師成瀨龍、整備員四宮要…清一色都是男性！愛情大亂鬥一觸即發！

《想見你》：痛失摯愛的黃雨萱穿越時空回到1998年，成了高中生陳韻如，還遇上了與摯愛長得一模一樣的男子李子維。2019跨2020的最夯話題台劇，金鐘影后柯佳嬿率實力派新秀許光漢、施柏宇，一人分飾兩角、穿越時空大飆演技！

1/28(二)初四-【鼠不盡的大冒險】：走走冒險去！

《丁海寅的行走報告書》：丁海寅與兩位知己殷鍾建、林賢秀一起到美國紐約漫步旅行，將真實紀錄在此份誠意滿滿的行走報告書中。

《兩天一夜》：以元祖成員金鐘旼為中心，加入延政勳、文世允、金宣虎、Din Din、Rvi等新鮮成員，「六人六色」將真實體驗野生，走遍韓國美麗的地方！

《玩什麼呢》：「國民MC」劉在錫與《無限挑戰》PD金泰浩玩心大起，居然讓劉在錫拿著攝影機自由發揮，攝影機的鏡頭將會令你意想不到的畫面！

《西伯利亞先遣隊》：五位頂級男演員—李善均、金南佶、李相燁、金敏植、高圭弼一同搭上了全世界最長的鐵路-「西伯利亞鐵路」列車，在無法使用網路和電話的旅行中，會迸出什麼樣默契又愉快的火花呢？

1/29(三)初五-【鼠不盡的事業運】：開工前替你的工作能量充滿電！

《非洲動物上班族》：會心一笑的職場實況，讓非洲的動物們演給你看！ 獅子、巨嘴鳥、蜥蜴三人… 應該說是三隻，以粗獷的言行和脫軌的舉動突破社會日常，讓你上班苦悶一掃而空！

《我要準時下班》：單身OL東山結衣決心貫徹「準時下班」原則，卻遭遇來自怪物同事、黑心上司、以及自己的工作狂前未婚夫的挑戰。她將過關斬將收服社畜同事，帥氣體現新時代工作哲學，

《最佳利益》：菜鳥實習律師陳博昀滿腔熱血，立志實現心中的社會公義；老鳥指導律師方箏卻因過去的的陰影變得現實，只求速戰速決。性格迥異的師徒兩人衝突不斷，卻又必須聯手為當事人尋求最佳利益。

《NO SIDE一起逆轉吧》：因為反對上司主導的收購計劃而慘遭降職的君嶋隼人，還被迫擔任已經一蹶不振的公司橄欖球隊「Astros」經理。為了風光重返總公司，君嶋決心與 Astros 一同東山再起，上演華麗逆轉勝！

(中時電子報)