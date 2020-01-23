何樂音樂21日舉辦尾牙，旗下藝人田馥甄、信、吳克群、蔡旻佑、廖文強、許含光等人齊聚宴會，這次派對主題呼應「何樂音樂」精神為「喝了再上！何樂再上！」當晚服裝得打扮跟酒或飲料有關才可進場，藝人們與同事各自動腦發想，用著不同創意穿搭呈現自己另類幽默：田馥甄以一席紅色裙裝美美現身，自封就是一瓶人體紅酒的概念，並為蓄勢待發的新輯喊話：「今年五專再麻煩大家多多幫忙了！」

廖文強發揮創意要把自己扮成一瓶分解茶，一早還到菜市場買山苦瓜、裁剪作為道具，沒想到急著出門卻忘記帶，穿著黃色毛衣抵達現場後被同事戲稱是扮成香蕉牛奶，廖文強哭笑不得：「我真的超用心準備，做了一個下午放水流啦，那條山苦瓜我明天自己炒來吃。」蔡旻佑則特別租借道具香蕉裝，再搭配白色襯衫成為正版「人體香蕉牛奶」，搞笑說「大家都扮得好有氣質，害我一度不敢拿出來穿！這是突破我平時的風格，今晚會好好與大家乾一下」。

奪下這次公認穿搭冠軍的是吳克群，他以一席藕色西裝、配上透明雨衣帥氣登場，一入場就被虧「外面下大雨嗎？」「記者要來連線報氣象嗎？」他急忙介紹「透明雨衣代表的是紅酒杯，藕色西裝總是倒入的紅酒，我整個人是一體的」話說完立刻讓大家秒懂，畫面意境加上道具創意獲得全場好評！尾牙除了享用美味佳餚，更祭出了趣味遊戲讓大家拚獎金！「喝飲料接力賽」四隊較勁，最後由信與吳克群組隊以41秒奪下冠軍；而台語猜謎賽則笑翻眾人，藝人組由信、吳克群、蔡旻佑組隊，蔡旻佑自豪台語小老師，卻卡在「河馬」最後以2題慘敗，讓吳克群猜破頭直呼：「呼你害死！」

最後抽紅包重要時刻，眾歌手合力捐出超過百萬獎金來犒賞同事，信更化身「行動提款機」直接帶著現金上台，跟大家一一猜拳拼輸贏：贏直接拿走一萬、輸喝紅酒一杯，宛如拳王把關幾乎把把都贏，最後大家搬出椅子「登高」來尬拳，一度吳克群還幫同事救援代猜代喝相當有義氣，笑說「站著高還是有用的」；同事們與藝人們開心拍照玩成一團，田馥甄對同事拍照的特殊要求必做，還玩起5痛連拍：擺出腳痛、經痛、胃痛、牙痛、頭痛各種逗趣姿勢，最後活動順利落幕，員工們各個豐收迎接休假開心過好年。

(中時 )