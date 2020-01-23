曾之喬與辰亦儒在今（23日）閃電宣布結婚，曾之喬甜蜜寫下辰亦儒看著她從女孩變成女人「也一路陪伴包容著我」，而升格當人夫的辰亦儒也發文：「我們結婚了，2020新的一年，責任會更重」。
曾之喬與辰亦儒緋聞瘋傳多時，兩人今則官宣結婚，小倆口一前一後在網分享喜訊，辰亦儒提到，他人生進入下一階段「不算早」，而對於自己升格當人夫，辰亦儒則寫下：「2020新的一年，責任會更重，謝謝一路陪著我們的家人朋友」，發文獲得網有滿滿祝福。
(中時電子報)
曾之喬與辰亦儒在今（23日）閃電宣布結婚，曾之喬甜蜜寫下辰亦儒看著她從女孩變成女人「也一路陪伴包容著我」，而升格當人夫的辰亦儒也發文：「我們結婚了，2020新的一年，責任會更重」。
曾之喬與辰亦儒緋聞瘋傳多時，兩人今則官宣結婚，小倆口一前一後在網分享喜訊，辰亦儒提到，他人生進入下一階段「不算早」，而對於自己升格當人夫，辰亦儒則寫下：「2020新的一年，責任會更重，謝謝一路陪著我們的家人朋友」，發文獲得網有滿滿祝福。
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