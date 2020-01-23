年節將至，friDay影音招待影迷們大飽眼福，會員不論登入、簽到、看片都有好康可拿，除了每天可抽免費電影及天數序號，還能累積點數兌換禮券、電視盒或獨家電影周邊等多項好禮，看片也能再獲得抽獎資格，有機會把4K電視免費抱回家。喜迎新年，申辦friDay音樂指定方案加碼抽現金8,888元，春節假期就讓獨家影劇、票房強檔、免費電影以及動聽音樂陪伴用戶過好年。

friDay影音春節大紅包，「鼠」不完的Happy、看不完的電影

1/17起至2/9活動期間內，friDay影音註冊與付費會員每天登入即享一次抽獎機會，單片、免費天數序號大方送。除了登入抽獎，friDay影音付費會員簽到、看片還可拿點數，每日合計最高60點，有7-11禮券、電視盒、獨家電影周邊等多項好禮，限時限量上架供兌換。

此外，活動期間內只要觀看friDay影音上任一部影劇正片超過30分鐘，即可獲得一次抽獎機會，觀看兩部就有兩次，看越多中獎機率越高，friDay影音付費會員中獎機會再加倍，週週抽獎為期三週，有機會把PHILIPS飛利浦4K電視帶回家。

春節眼球戰開打，friDay影音滿檔強片讓你目不轉睛

每年春節假期都是線上影音平台觀影高峰期，今年長達七天的連假，friDay影音也推出多部獨家大戲以及票房強檔解影迷的癮，還有0元免費專區讓劇迷們大飽眼福。

【獨家影劇】包括1/20上線的台灣第一部政治劇《國際橋牌社》，由多位金鐘、金馬老中青三代優秀演員演出的台灣本土出品大作。

【票房強檔】則有由王晶、梁家輝、古天樂和任達華主演、改編自曾綁架李嘉誠長子李澤鉅的「世紀悍匪」張子強的犯罪故事《追龍Ⅱ：賊王》；影史票房最高的R級電影《小丑》；全台票房破億、由李安執導和威爾史密斯主演的《雙子殺手》；今年最受女性歡迎、由孔劉和鄭有美主演的韓影《82年生的金智英》；獲多項金球獎、李奧納多狄卡皮歐和布萊德彼特同台演出《從前，有個好萊塢》；以及迪士尼反派經典、吸金46億美元票房的《黑魔女2》。

【0元免費專區】的多部影劇更是不容錯過，有台灣最知名的招牌韓綜《Running Man》；日劇天王木村拓哉主演、改編自長岡弘樹同名小說的懸疑日劇《教場》；由李聖經、安孝燮、韓石圭主演的韓劇《浪漫醫生金師傅S2》。

friDay音樂喜拿好禮迎新年，申辦指定方案加碼抽現金8,888元

即日起至2/29，凡購買friDay音樂90天447元無限聽方案，送全家Let's Cafe任選45元飲品兌換券，第四個月續扣成功還送MyCard 100點，歡慶新年friDay音樂也準備大紅包，加碼再抽8,888元現金！除了加碼送好禮外，friDay音樂更延長了「Happy friDay」活動，在1/17至2/9期間friDay音樂付費會員天天登入App、紅利點數天天雙倍送。

(中時電子報)