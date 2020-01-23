2020台灣燈會進入倒數，市府緊鑼密鼓擴大宣傳，市府文化局即日起於台北車站、機場捷運等重要交通據點同步宣傳「台灣首演」、「全球唯一」戶外高空特技秀《璀璨盛夜》；巿長盧秀燕邀請全國民眾一起遊台中、賞花燈、看表演。

文化局長張大春說，2020台灣燈會在台中，高空特技展演《璀璨盛夜》將109年2月8日到2月23日每日晚間7時，將於后里馬場「藝想世界」展區內的馬術競技場隆重登場。

張大春指出，為讓國內外遊客不要錯過一年一度具台中特色的台灣燈會，該局今年特於農曆新年前提早在台北車站、桃捷等重要交通據點設置大型裝置活動宣傳，以媲美奧運開幕等級的高空特技、磅礡震憾人心的火索表演宣傳片，努力加深國內外遊客的印象，行銷2020台灣燈會在台中。

《璀璨盛夜》由英國珍寶馬戲團總監比利．艾爾文親自來台執導，主要以國際知名的英國高空鋼索演員，結合英國藉的小提琴家、台灣原民歌手沐妮悠及臺中在地表演團隊包含典躍舞團及愛唱歌手跨界合作，以火作為試煉，帶領著觀眾展開勇敢冒險、面對挑戰，探索天地間「平衡」的旅程。

張大春表示，「2020台灣燈會在台中」已進入精彩倒數階段，副展區文心森林公園已於日前率先展開，主展區則於2020年2月8日起於后里花博園區盛大登場，邀請全國民眾一起遊台中、賞花燈、看表演。

(中時 )