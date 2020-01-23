台北市警局2014年4月28日，因反核四陳抗群眾占據中山南路、忠孝東路口，以癱瘓交通方式表達訴求，遂予以驅離，台北地院22日判決台北市政府及警察局須賠償，引發基層員警譁然。

警政署表示，本案尊重北市府的執法判斷，但法院判決已嚴重打擊士氣，讓員警執法無所依據，支持台北市警察局提出上訴。

警政署強調，警方在聚眾活動的處理上，已不斷檢討精進，將持續秉持「保障合法、取締非法、制裁暴力」之原則，嚴正執法，以保護人民集會遊行權益暨維護社會公共秩序。

(中時 )