驅離遭判賠打擊士氣 警署支持上訴到底 12:582020/01/23 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警政署表示，支持台北市警局提出上訴。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市警局2014年4月28日，因反核四陳抗群眾占據中山南路、忠孝東路口，以癱瘓交通方式表達訴求，遂予以驅離，台北地院22日判決台北市政府及警察局須賠償，引發基層員警譁然。 警政署表示，本案尊重北市府的執法判斷，但法院判決已嚴重打擊士氣，讓員警執法無所依據，支持台北市警察局提出上訴。 警政署強調，警方在聚眾活動的處理上，已不斷檢討精進，將持續秉持「保障合法、取締非法、制裁暴力」之原則，嚴正執法，以保護人民集會遊行權益暨維護社會公共秩序。 (中時 ) #台北市 #執法 #判決 #員警 #警政署 也許您會感興趣 推薦閱讀 借鏡愛沙尼亞 柯P推e化台北卡 04:102020/01/19 地方新聞 環狀線試乘首日 侯友宜：朝月底通車努力 11:362020/01/19 生活新聞 女華僑遭割陰人魔分屍案 家屬護送骨灰返抵馬國安息 16:292020/01/19 社會 雞排男出面 警政署駕駛花1個月薪水請600份 20:082020/01/19 社會 北市PM2.5年均值日均值 雙雙符國家標準 04:102020/01/20 地方新聞 警政署駕駛PO文道歉 明請600份雞排還要捐款 08:192020/01/20 社會 觀光局公布「問題旅行社」 21家名單曝光 15:422020/01/20 生活 永樂商場婦人遭電梯夾傷 命危送醫 12:282020/01/21 社會 防武漢肺炎疫情 柯文哲秒變回醫生說... 20:202020/01/21 生活 【單身政二代1】運動甜心耿葳轉職小廚娘 烘焙等情郎 08:002020/01/22 政治 社會熱門新聞 台中三井OUTLET觀景台 民賞海景驚見浮屍 - 社會 【共享女友1】全台首家合法「賣淫娃」上線了 - 社會 武漢肺炎加強防疫 新北1疑似案例待檢驗 - 社會 新娘過火爐！婚紗裙掀太高 露雪白長腿 - 社會 公務員被酒店妹勾了魂 正宮另類「招魂術」讓人拍案叫絕 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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