春節連假前夕，為因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情發展，南投縣府召集各局處室舉開應變會議，除確認連假期間應變中心持續3級開設，也完成相關防疫準備及分工，副縣長陳正昇代表縣長林明溱宣示，希望南投縣在未來防疫期間達到零災害的最高目標。

南投縣嚴重特殊傳染性肺病應變會議，疾管署中區傳染病醫療網指揮官黃高彬列席督導，黃指揮官指縣府團隊充分討論承擔責任，樂見南投縣府團隊已上緊發條，期待南投及全台都能在這次防疫大作戰中安度年假。

陳副縣長指出，這場應變會議縣府各單位及列席的南投醫院都全力以赴，從最細微的口罩等防護裝備準備，至日月潭24小時救護站配合提供外籍遊客旅遊醫療及防疫熱點服務，都充分討論，落實相關要求，防疫必要的隔離治療通知書開立，也授權三層決行，以提高效率。

陳副縣長說，縣府團隊防疫架構已經建妥啟動，尤其是衛生局、所及縣內醫護消防人員最辛苦，將在年節期間守在第一線為大眾防疫把關，相信縣府團隊各單位成員都會面對問題拿出積極作為，把防疫工作盡力做到滴水不漏，希望縣民安心放心過好年，但也要提醒民眾注意自我健康管理，身體如有不適應立即就醫，並向醫護人員提供旅遊史、接觸史，以利後續的防疫工作推展。

(中時 )