廖允杰成立工作團隊「TOPIA CREATIVE PRODUCTION」，開啟全新個人事業，去年底推出新單曲〈HBD〉，以搖滾風格打造出友情萬歲的歌曲，有別過去的音樂風格，今(23日)推出MV，廖允杰將自己私下搞怪的一面呈現出來赤裸展現，還邀約男姓友人一起坦誠相見，久違的肉體展現，自己都好害羞。

廖允杰2020打造自己的工作團隊，晉身前輩找來從大學生到小自己五歲多的青年們合作，推出「TOPIA CREATIVE PRODUCTION」品牌，首先第一步就是將自己的名字加上字母「Y」，除了是允的拼音頭個字母外，也是代表身為好奇寶寶的愛問「WHY？」的自己，而且問號符號「？」也有小杰的「J」反轉過來的意念。

〈HBD〉是一首以生日快樂為主題來傳達友情至上的概念，副歌不斷重複Happy Birthday的部分，讓人印象深刻極度洗腦朗朗上口。該曲MV把廖允杰Y本性中很鬧的一面展現出來。廖允杰還邀請自己兩位情同手足的好友來客串拍攝，一段打赤膊互相擦澡的情節，當時台北還正在寒流，如此情義相挺，真的是沒有「堅定情誼」無法成功拍攝。雖然擦澡過程打赤膊有點害羞，但比坦誠相對更讓廖允杰崩潰的是「真的太癢了！」長大以來從未被擦澡的他，好友們認真拍攝的擦讓他癢到一直咯咯笑，但同時又要展現冷酷表情，讓他憋到差點內出血。

廖允杰近日推出新單曲。（TOPIA CREATIVE PRODUCTION提供）

(中時 )