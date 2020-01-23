書法名家黃伯斯在武陵派出所前廣場為民眾揮毫寫春聯。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

「加強重要節日安全維護工作」為2020年1月16日22時至1月30日24時止，為期15天，警政署長陳家欽23日到桃園警分局武陵派出所，發放紅包給員警、志工、義警、民防守望相助隊，慰勉大家1年來的辛勞。

此外書法名家黃伯思與辜炯郁於派出所前廣場，為民眾揮毫書寫春聯，藉由發放春聯及宣導品，進行預防犯罪及交通安全宣導，將新修訂實施之交通法規及各類型新穎犯罪手法宣導民眾周知。

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