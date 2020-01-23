警政署長訪桃園武陵派出所 慰勉員警 13:442020/01/23 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警政署長陳家欽(中)23日到桃園警分局武陵派出所，發放紅包給員警、志工、義警、民防守望相助隊。（警方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 書法名家黃伯斯在武陵派出所前廣場為民眾揮毫寫春聯。（警方提供／賴佑維桃園傳真） 「加強重要節日安全維護工作」為2020年1月16日22時至1月30日24時止，為期15天，警政署長陳家欽23日到桃園警分局武陵派出所，發放紅包給員警、志工、義警、民防守望相助隊，慰勉大家1年來的辛勞。 此外書法名家黃伯思與辜炯郁於派出所前廣場，為民眾揮毫書寫春聯，藉由發放春聯及宣導品，進行預防犯罪及交通安全宣導，將新修訂實施之交通法規及各類型新穎犯罪手法宣導民眾周知。 (中時 ) #宣導 #派出所 #交通 #武陵 #桃園 也許您會感興趣 推薦閱讀 和泰車交通安全劇場 巡演逾千所小學 04:092020/01/19 產業特刊 水泥車撞進鍋貼店 幸無人傷亡 09:552020/01/20 社會 新竹縣長楊文科勘查內灣尖石交通疏導措施 15:552020/01/20 生活 警加強檢視交通設施 民眾安心過好年 17:532020/01/20 社會 2020年第一筆 國壽再買桃園市土地 18:512020/01/20 財經 壽險業金鼠年首筆交易 國壽斥逾4億 再買桃園土地 04:102020/01/21 金融．稅務 春節交通疏導 中市警局創新出擊 12:472020/01/21 社會 埔里員警率「財神爺」走上街頭 另類宣導犯罪防範 17:072020/01/22 生活 防疫大作戰 桃園醫院拉起帳篷檢驗 20:032020/01/22 生活 交通部成立武漢肺炎應變小組 全面落實防疫工作 23:452020/01/22 生活 社會熱門新聞 台中三井OUTLET觀景台 民賞海景驚見浮屍 - 社會 【共享女友1】全台首家合法「賣淫娃」上線了 - 社會 新娘過火爐！婚紗裙掀太高 露雪白長腿 - 社會 【共享女友4】夫妻體驗3P 宅男自備皮鞭 - 社會 情侶久旱甘霖火山爆發 女大生喜獲「黃金」萬兩 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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