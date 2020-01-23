前總統馬英九今（23）日一早到住家附近的興隆市場，因為大陸武漢武漢疫情爆發，馬英九特別全程戴上口罩，發送親筆復刻版春聯與口罩，解釋市場傳染機率更大，宣導預防的重要性。

而在媒體詢問要給外孫多少紅包錢時，馬英九冷笑回答，表示這是國家機密，跟論文一樣，言外之意指蔡英文在政大教書時的升等論文被政府保密，期限長達30年，宛如是國家機密般。

馬英九表示，發春聯是為民眾祈求福與祿，口罩則是為了照顧民眾的壽，雖然目前武漢肺炎疫情還沒這麼嚴重，不過預防最重要，尤其菜市場又比較容易傳染，現在已有個案進入台灣，如果真的傳染會很快，要特別小心。

面對國民黨通過成立改革委員會及黨主席補選話題，馬英九回說有人願意參選是好事，可以讓大家有更多選擇，也可以對未來改革方向提出看法；至於九二共識，他直言任何政策都可以被檢討，關鍵在於是否有辦法提出更好的政策，解決兩岸問題，到底是和是戰，恐怕要先想清楚。

(中時電子報)