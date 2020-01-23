澳洲近半年因為大火不斷延燒，其自然生態環境遭到破壞，許多動物更因此無家可歸，甚至死亡，讓不少人看了都於心不忍。不過，近日網路上流傳一段小袋鼠遭少年痛毆的影片，讓許多人看了都相當憤怒，最後報警交由警方介入調查。

據《太陽報》報導，這部影片被少年的朋友放到「Snapchat」上，從影片中可見，一名身穿白色上衣、綠色褲子的少年先是舉起雙手，作勢要攻擊小袋鼠，但沒想到他下秒真的出拳往袋鼠頭上招呼過去，而且還連續揮了至少10拳，掌鏡者甚至在一旁大笑，毫無憐憫之心，而少年一拳拳地往袋鼠頭部招呼，其聲響之大令許多網友看了都相當憤怒。

據了解，這部影片是在幾個月前拍下的，有網友指出事發地點是在新南威爾士州（New South Wales）南部的城鎮；看過影片的網友表示，除了這部影片外，少年還曾經開車輾過小袋鼠，造成牠的腿出現骨折，且無法動彈。

事發後，防止虐待動物協會（RSPCA）發言人告訴媒體，他們目前正在調查此事，因為他們非常重視虐待動物的指控；此外，針對這起虐待動物的事件，警方也著手介入調查，但基於隱私問題，無法進一步公開更多資料，警方發言人表示：「警方不會容忍任何形式的暴力侵害動物行為。」

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(中時電子報)