快訊》陸戰機上午飛越巴士海峽 國防部：嚴密掌握 13:162020/01/23 中時電子報 戴志揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸性能最好的預警機空警500，上午自大陸南部出海飛越巴士海峽。(圖/新華網) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今(23)日表示，中共空警500、轟6等型機，上午由中國大陸南部陸續出海，飛經巴士海峽航向西太平洋，進行遠海長航訓練活動後，循原航線飛返駐地。 國防部指出，國軍對於台海及區域安全情勢，與當面共軍演訓、機艦動態等，均能運用聯合情、監、偵系統，嚴密掌握，即時應處。 國防部強調「國防安全無假期」，國軍依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，三軍戰備部隊均按戰備規定，堅守崗位，保持高度警覺，以確保台海安全與區域穩定，使民眾能夠安心歡度春節，籲請國人放心。 (中時電子報) #國軍 #國防 也許您會感興趣 推薦閱讀 解放軍兵推照 國防部說明 14:572020/01/20 軍事 國防部：對解放軍演訓動態均掌握 14:562020/01/20 政治 蔡英文要求國防部 規劃擴大全民國防跟後備戰力 12:242020/01/21 政治 蔡英文總統視察南區聯測中心 實兵模擬逼真 12:312020/01/21 政治 蔡英文與官兵共進午餐 勉以身穿軍服為榮 13:502020/01/21 政治 蔡英文視察嘉義聯隊 期加速完成F-16V換裝 14:042020/01/21 政治 政治熱門新聞 精準預測小英必連任 廖大乙驚爆選後國運是如此 - 政治 歷任台北市長誰做最好？網友全說是他 - 政治 離譜！罷韓尹立不認落跑教授 趙少康竟開嗆？ - 政治 籲放下對立 這張卡讓韓粉重新站起：我走出來了 - 政治 2022新北變天？網：他出來婦女票丟光 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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