雲林縣長張麗善（右二）在雲林高鐵站發福袋，歡迎遊外遊子回家過好年。（許素惠攝）

雲林縣長張麗善（右）在雲林高鐵站發福袋，毛小孩也沒錯過。（許素惠攝）

雲林高鐵站上午仍有不少返鄉乘客。（許素惠攝）

雲林縣長張麗善上午前往高鐵雲林站發送福袋及春聯，迎接外出遊子回家過年， 並祝大家「黍豐民富，幸福連連」。雲林計程車啟動春節匯率，比平日漲50元。

張麗善由機要祕書陳志揚、行政處長林孟儀、新聞處長廖淑玲等陪同，到雲林高鐵站發送福袋，向回鄉的旅外鄉親賀年，許多人通過驗票口走入大廳，迎面就傳來「新年快樂」、「恭喜」等祝福語，每個人都眉開眼笑。

張麗善指出，今年是鼠年，縣府特別印製26萬份「黍豐民富」賀歲春聯及8萬個福袋分享鄉親，增添過年喜氣，祝福大家新的一年鼠報吉祥，黍豐民富。

除了雲林高鐵站歡迎鄉親回家過好年外，張麗善從大年初一到初三，也將馬不停蹄地全縣跑透透，前往50多家廟宇發送福袋。

此外，雲林縣計程車新春收費匯率啟動，車費依平時價格再加價50元，由於大多數收費表已內建春節費率功能，仍依跳表收費，春節匯率至1月29日24時止，上車前先問清楚，才不會引發糾紛。

(中時 )