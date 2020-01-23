苗栗市長邱鎮軍視察工程進度。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗市功維敘隧道燈光七彩閃爍。（何冠嫻攝）

苗栗市長邱鎮軍視察工程進度。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真）

何冠嫻／苗栗報導

苗栗市功維敘隧道為熱門觀光景點，去年10月苗栗縣政府進行木棧道鋪面改善工程，將北端入口封閉。苗栗市公所為因應農曆春節，經向縣府反映，提前完成步道改善工程，時隔3個月重新開放，打造暢行空間。

功維敘隧道位在苗栗市貓貍山公園，至今已有百年歷史，全長460公尺的隧道歷經停用，並在市公所整建、設置五彩繽紛燈光後，搖身變成觀光景點，保存歷史痕跡外，更成民眾散步休閒的休憩場所。

苗栗市長邱鎮軍指出，隧道北端入口到北隧道口間的木棧道，空間狹小、破損，不利輪椅族通行，並爭取改善，藉縣府執行前瞻基礎建設城鎮之心工程計畫，獲縣長徐耀昌同意，利用工程發包剩餘款1200多萬元，執行木棧道改善工程。

功維敘步道工程考量無障礙設施，原120公分的步道擴增至190公分，並將木棧道改建為水泥壓花步道，讓使用輪椅及年長民眾可以暢行無阻。

(中時 )