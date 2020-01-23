嘉義市長黃敏惠玩微型創意，與「可愛咕嘰鼠」家族一起向民眾賀年飯。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠玩微型創意，與「可愛咕嘰鼠」家族一起向民眾賀年飯。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

跳脫傳統政治人物制式拱手拜年形象照，嘉義市政府發揮想像力，把市長黃敏惠變小了！以電腦合成方式，讓黃敏惠與在地設計師莊信棠繪製的可愛咕嘰鼠家族一起團圓吃年夜飯、喜氣過新年，既有年味又富有童趣。

為迎接2020金鼠年，嘉義市新春看板跳脫傳統，改用微型世界的概念來呈現圍爐、送年糕等情境，真人市長與插畫「可愛咕嘰鼠」家族融合在一起毫無違和感。市府表示，看板中黃敏惠與咕嘰鼠們一起坐在餐桌前開心用餐，滿滿一桌團圓飯菜，除色香味俱全外，更是家人與家人之間最重要的情感維繫。其他像年糕及發糕也是過年不可少的年貨，把「年糕」變成咕嘰鼠的家，加上手拿發糕的黃敏惠，譜出歡樂年味！

黃敏惠說，為展現積極創新的精神，聯手「可愛咕嘰鼠」家族向民眾拜年賀新禧，是回家團圓、來嘉旅遊必看亮點，也讓嘉義市充滿溫馨、祝福、活潑、熱鬧滾滾的春節意象。

市府表示，2020年為農曆庚子鼠年，鼠又是12生肖之首，具有「開創、嶄新」意涵，新春創意看板共設計了多種版本，分別在嘉義市願景館、嘉義市政府、嘉義公園、高鐵嘉義站及蘭潭等多處亮相，歡迎民眾在春節期間漫遊嘉義市時，一同與充滿趣味性的看板互動拍照，感受濃厚的過年團圓氣氛。

(中時 )