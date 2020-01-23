J.Sheon除夕當天推出與金曲歌后艾怡良、同門師弟Morrison馬仕釗合作的〈慢走不送〉MV！配合年節將近，三人在MV中相聚在麻將桌上，上演三缺一畫面，但三人可不是歡樂打牌，而是圍著牌桌討論起恐怖情人的故事，整支MV不但不喜氣，反而透露出濃濃的詭譎氣氛！雖然MV是在牌桌邊的劇情，不過三人竟然都不會打牌，甚至連洗牌都有些笨手笨腳，而艾怡良也透露，參與這首歌是遭到J.Sheon「電話詐騙」，讓她在錄音室裡吃到苦頭，歌后竟被磨了兩天才過關！

〈慢走不送〉創作靈感來自J.Sheon同門師弟Morrison馬仕釗昔日遇上恐怖情人的戀情，J.Sheon說是以不捨的心情將這段荒謬故事譜寫成歌，他再多搜集身邊朋友們遇過的神經質情人特徵和案例完成了這首描述情緒勒索、言語暴力、自衛卻被控動手…充滿情愛糾葛、命運糾纏的歌曲。身為故事源頭，Morrison和J.Sheon、製作人好友剃刀蔣、羅維真一起作曲，一聽到詞曲成品他非常喜歡，直說：「我就要唱這個旋律！」而J.Sheon特別在歌曲中安排女性中立角色，他寫完歌直覺非常適合好友艾怡良詮釋，於是打了一通電話給她：「恭喜妳入取了！將有機會參與這首歌，妳可以過來領獎囉！」艾怡良笑說：「我真的很容易被『電話詐騙』耶！他一說，我就回：『中獎當然要來領獎啊』，因我跟J.Sheon說了很多次要合作，所以馬上就答應，結果我是誤上賊船啊！」

〈慢走不送〉MV安排三人圍著牌桌，邊打牌邊講恐怖情人的故事，但其實三人都不會打牌，洗牌、砌牌全部現場教學，比較有經驗的是J.Sheon，「我有打過幾次牌，但每次都必須重新教，我根本不記得規則」，不過三人倒是異口同聲說：「不會打牌沒關係，朋友相聚圍在一起，就是要聊八卦啊！」艾怡良透露：「我每當發生任何大小事，幾乎都會打給J.Sheon吐苦水，不要看他酷酷的，他都會不厭其煩聽我抱怨，是有耐性的男子！」J.Sheon說：「我有事也會跟朋友講，需要時互相幫助啊！」

J.Sheon除夕當天推出新歌MV。（索尼音樂提供）

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