曾之喬23日對外宣布與辰亦儒開心成婚，女方好友李千那得知消息，開心送祝福，她透過經紀人表示：「希望他們白頭偕老、長長久久。」並認證這段感情是真愛。

李千那提及，自己在IG看到曾之喬發文感謝辰亦儒一路陪伴，從小女孩陪伴到成為女人，她覺得這真的是真愛，「很浪漫，我很替喬喬感到開心。」她與曾之喬不只在影劇作品有合作，戲外也有好交情。

李千那更笑說：「而且能夠一路陪伴著自己成長以及包容的男人最帥，哈哈，非嫁不可啊。」相當看好這段感情。

(中時 )