曾之喬、辰亦儒開心結婚 好友李千那認證是真愛 13:332020/01/23 中時 吳維書 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 曾之喬23日對外宣布與辰亦儒開心成婚，女方好友李千那得知消息，開心送祝福，她透過經紀人表示：「希望他們白頭偕老、長長久久。」並認證這段感情是真愛。 李千那提及，自己在IG看到曾之喬發文感謝辰亦儒一路陪伴，從小女孩陪伴到成為女人，她覺得這真的是真愛，「很浪漫，我很替喬喬感到開心。」她與曾之喬不只在影劇作品有合作，戲外也有好交情。 李千那更笑說：「而且能夠一路陪伴著自己成長以及包容的男人最帥，哈哈，非嫁不可啊。」相當看好這段感情。 (中時 ) #曾之喬 #李千那 #辰亦儒 #真愛 也許您會感興趣 推薦閱讀 搭訕被開黃腔曾之喬傻眼 小8曝從影最大挑戰 20:432020/01/21 娛樂 KIMIKO遊韓摔跤認定真愛 系主任未婚夫日常暖舉擄獲芳心 21:012020/01/21 娛樂 曾之喬謝絕老哏 打槍小5歲男搭訕 04:102020/01/22 娛樂新聞 KIMIKO赴韓慘摔認定真愛 04:102020/01/22 娛樂新聞 恭喜！曾之喬辰亦儒小年夜結婚「今天起我是曾小姐也是陳太太」 12:132020/01/23 娛樂 辰亦儒小年夜閃娶曾之喬「2020新的一年，責任會更重」 12:442020/01/23 娛樂 情纏曾之喬10年...辰亦儒一番話早預告閃婚？ 12:532020/01/23 娛樂 曾之喬決定嫁辰奕儒原因曝光 親揭超甜求婚細節 13:282020/01/23 娛樂 曾之喬閃婚 「螢幕男友」王子：娶到賺到 13:292020/01/23 娛樂 娛樂熱門新聞 情纏曾之喬10年...辰亦儒一番話早預告閃婚？ - 娛樂 恭喜！曾之喬辰亦儒小年夜結婚「今天起我是曾小姐也是陳太太」 - 新聞 野生子瑜嘉義賞花！女神私下穿搭樸素 美顏依舊超仙 - 娛樂 張菲曝費玉清封麥後現況 見吳姍儒想叫憲哥岳父 - 娛樂 曾之喬決定嫁辰奕儒原因曝光 親揭超甜求婚細節 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。