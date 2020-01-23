被譽為NBA史上最好的狀元郎錫安威廉森，鵜鶘今日主場迎戰馬刺終於傷癒歸隊迎來生涯首秀，前三節在球團的保護下表現平平，直到第四節大爆發，在短短3分08秒狂得17分，全場22分，全場球迷高喊MVP，可惜在他退場後攻勢中斷，最終117比121飲恨敗陣，也讓狀元郎的生涯第一戰留下了不完美的記憶。

錫安威廉森先發上陣，第一節只打了3分多鐘就下場休息，第二節開打1分25秒在前場抓下進攻籃板，然後在防守球員的阻攔下投進生涯第一顆球，得到了在NBA生涯的前2分。前三節只得5分的錫安威廉森，可說是打得相當悶，第四節他開始接管戰局，從8分52秒至5分44秒的這段時間內大開殺戒，不但是與隊友完成空中接力，而且還飆進了3顆三分球，幫助鵜鶘從原本落後8分的劣勢下逆轉超前。

錫安威廉森的絕佳表現鼓舞了全隊士氣，同時也點燃了主場球迷的熱血，不斷高喊MVP，創下NBA菜鳥生涯首戰就有如此高呼聲與評價的紀錄。

馬刺教頭帕波維奇在受訪時提到錫安威廉森，他是一位非常好的球員，他的復出也讓NBA有了好的結果，雖然這是他生涯的第一戰，但仍舊看好他未來的發展。

然而鵜鶘教練艾金生在保護的前提下沒有讓錫安威廉森持續在球場上，而鵜鶘在少了狀元郎的領軍下攻勢頓時遭挫，馬刺把握住機會由迪羅薩連中兩元取得領先優勢，即便朗佐鮑爾和哈特接連破網，追至2分差距，艾卓吉連投帶罰攻下4分，馬刺守住勝利果實。

錫安威廉森的生涯首秀只打了18分鐘，手感發燙11投8中，22分、77籃板、3助攻，英格拉姆22分，鮑爾14分、8籃板、12助攻。鵜鶘目前戰績西區第12，有了威廉森的回歸，後勢看漲。

驚險獲勝的馬刺，艾卓吉32分、14籃板，迪羅薩20分、5籃板，加上50.6%的投籃命中率，沒讓錫安威廉森搶盡風頭。

(中時 )