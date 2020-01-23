曾之喬與辰亦儒在今（23日）閃電宣布結婚，曾之喬甜蜜寫下辰亦儒看著她從女孩變成女人「也一路陪伴包容著我」，而升格當人夫的辰亦儒也發文：「我們結婚了，2020新的一年，責任會更重」。

和曾之喬是好友的邱勝翊（王子）今早說：「恭喜喬喬！有嫁女兒的感覺，很替她開心，這下不知道紅包要包多少了。」

曾之喬和王子私下是多年好友，前年合拍偶像劇《稍息立正我愛你》，10年以上交情更加深厚。曾之喬拍戲當時覺得王子的性格變成熟、溝通技巧拿捏不錯，「他脾氣好很多，以前也不是不好，但會讓人覺得很多事不講出來，不知道他到底是開心還是不開心。」

王子對曾之喬掌握角色的精準度印象深刻，「她給的情感好濃烈，我的感情戲完全不用演，她的投入，讓我覺得她就是鍾少曦的角色。」

王子拍到中後期很入戲，殺青時一度捨不得告別她這個可愛逗趣角色，感傷失落好一陣子。曾之喬是很好傾聽者，又會站對方立場分析許多事，讓王子直誇她是個好老婆、娶到賺到。兩人無話不談，曾之喬自我剖析，大概是她拍戲用真感情，也不搞曖昧，所以都能突破男星的心防，最重要的是她口風緊，笑稱「能帶進棺材的祕密超多」。

(中時 )