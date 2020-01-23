大湖鄉衛生所為使健康保健知識向下紮根，今年與南湖、大湖國小合作，培訓18名小小志工，擔任闖關遊戲關主，協助校園宣導。（大湖鄉衛生所提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖鄉衛生所為使健康保健知識向下紮根，今年與南湖、大湖國小合作，培訓18名小小志工，擔任闖關遊戲關主，協助校園宣導。（大湖鄉衛生所提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖鄉衛生所為使健康保健知識向下紮根，今年與南湖、大湖國小合作，培訓18名小小志工，擔任闖關遊戲關主，協助校園宣導。（大湖鄉衛生所提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖鄉衛生所為使健康保健知識向下紮根，今年與南湖、大湖國小合作，培訓18名小小志工，擔任闖關遊戲關主，協助校園宣導。（大湖鄉衛生所提供／巫靜婷苗栗傳真）

健康保健知識從小紮根，苗栗縣大湖鄉衛生所與南湖、大湖國小合作，今年培訓18名小小志工，投入校園宣導活動，學童們透過闖關遊戲了解防疫與健康知識，達到寓教於樂目的，另外，針對武漢新型冠狀病毒疫情升溫，衛生所防疫人員呼籲有類似流感症狀之患者，務必戴上口罩並盡速就醫。

衛生保健觀念攸關全民健康，為使正確觀念向下紮根，大湖鄉衛生所今年與南湖、大湖2所國小合作，共培訓18名小小志工進入校園，擔任闖關遊戲的關主，宣導腸病毒防治、菸害防制、網路成癮、反毒拒毒、食品安全、肺結核宣導、愛滋防治等知識。

衛生所主任張予緁指出，經進入校園初步調查，大湖鄉約有8成家庭有吸菸人口，高於其他鄉鎮許多，因此菸害防制觀念尤其重要，成為小小志工需通過講習培訓，擔任關主除了加深自我印象，也透過遊戲方式將健康觀念傳遞給同學們，從小紮根正確的知識。

武漢新型冠狀病毒疫情升溫，苗栗縣各衛生所嚴陣以待，防疫人員徐年億表示，武漢新型冠狀病毒為嚴重特殊傳染性肺炎，列為第5類法定傳染病，起初的症狀跟流感類似，包含發燒、發熱、咳嗽、有痰、喉嚨不適，嚴重會出現呼吸困難、肺炎等症狀。

衛生所呼籲民眾，如有出現類似症狀的14天前，曾前往武漢、鄰近地區旅遊，或是曾與這些症狀的人接觸，都應戴上口罩並盡速就醫診斷，告知醫生相關旅遊和接觸史，協助醫生判斷；防疫人員也將於春節假期留守值班，即時通報案例、防堵疫情。

(中時 )