大陸武漢肺炎的疫情不斷燃燒，台灣首例確診病患也遭罵「自私」，認為她得病還上飛機，根本罔顧他人安危，讓曾經抗SARS的醫師忍不住嘆，擊垮我們的是人性，不是病毒！大家應建立對疾病的正確任知，不要再譴責染病者。

武漢肺炎導致人心惶惶，ICU醫生陳志金在臉書指出，擊垮我們的是人性，不是病毒！台灣面臨重大危機，像SARS、八仙塵爆，總會指責「受害人」，而這次台灣武漢肺炎的首例也不例外，而民眾會有這樣的反應，其實都是因為害怕、因為人性。

陳志金說，當年對抗SARS，醫護人員每天都處在超高危險區，卻從不抱怨，也不會隱匿不報，是因為了解狀況，所以不過度恐慌，但民眾就不一樣了，未知讓人恐懼，所以便對惡言相向、不讓進餐廳用餐，甚至連孩子也受波及，有家長竟勸醫護人員的孩子不要來上學。

陳志金表示，這都是人性！但也彰顯出建立正確的觀念的重要性，如果大家都一昧的譴責受害者，反而會讓疑似感染者恐懼，因而選擇隱匿不報。

因此，陳志金呼籲，病毒很可怕，但人性與無知更可怕！請停止譴責、歧視、排擠感染者及其家人，並建立對疾病的正確認知，配合防疫政策，團結一致才能讓我們戰勝病毒。此外他也特別叮嚀，別囤積口罩，讓處在一線的醫護人員反而沒口罩用，請將口罩留給真正需要的人。

(中時電子報)