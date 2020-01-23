為控制疫情，交通部今天宣佈春節暫停武漢航班，當地還有2000名台商恐怕只能滯留當地回不來。感染科醫師顏慕庸表示，無法返台的台商也不必太擔心，務必遵守：在家隔離、外出口罩、隨時洗手、各自圍爐、萬一不幸感染立即通報，掌握五大原則，就能自保。另一方面，他也建議，台灣應專機提供台商包機回台，並可在離島隔離治療。

為控制疫情，武漢公共運輸將全數暫停營運，形同封城防疫。交通部也表示，目前飛武漢的12個航班即刻起統統停飛。機場無法起降，等同飛不了，交通部也預估還有2000名台商要回台。

台北市聯合醫院感染科醫師顏慕庸表示，台灣是重視人權的國家，應考量醫療也是人權的一環，建議可以包機方式，接台商返台，若有可疑病例，可送到離島隔離管制並給予治療。

台灣21日確診的首例女台商，因為不信任大陸醫療而選擇返台，顯示對大陸醫療沒信心，顏慕庸表示，對於回不來的台商來說，內心一定很著急。

因此，他建議當地台商自保五大要點，第一，春節期間一定要落實自我在家隔離，至少兩週，不要到外界有接觸病原的機會。其次，今年春節就各自圍爐就好，不要再家族聚會。

另外，若有任何病狀，在家裡一定要戴口罩，與家人隔離，並立即通報。若非得外出，建議口罩、酒精、乾洗手不離身，隨時接觸環境就要洗手，摸門把、電梯按鈕後，立刻要先用乾洗手劑洗手。

(中時 )