「幸福鼠壹您」小紅包結合老鼠來開箱概念，打開幸福小紅包，將可獲得「鼠」不盡的幸福。（王文吉攝）

立法院副院長蔡其昌連續8年印製1元幸福系列小紅包，，都是以「壹」為發想。（王文吉攝）

立法院副院長蔡其昌連續8年製作新年幸福小紅包，今年應景推出「幸福鼠壹您」，以老鼠來開箱概念設計，打開幸福小紅包，將可獲得「鼠」不盡的幸福。「幸福鼠壹您」預定除夕晚間11時在清水區大街路的土地公廟首發，初一、初二巡迴台中市19間宮廟發送。

蔡其昌印製1元幸福系列小紅包，自2013年「幸福壹整年」、2014年「壹定會幸福」、2015年「幸福壹直來」、2016年「猴壹幸福」、2017年「一家幸福」、2018年「幸福一路旺」、2019年「壹豬幸福」，到今年的「幸福鼠壹您」，都是以「壹」為發想。

「幸福小紅包，您開箱了嗎？」蔡其昌表示，幸福小紅包推出至今邁入第8年，今年結合老鼠來開箱概念，提名為「幸福鼠壹您」，打開幸福小紅包，將可獲得「鼠」不盡的幸福。

「幸福鼠壹您」小紅包除夕晚上11時將在清水區大街路的土地公廟首發，初一、初二巡迴台中市的大甲、大安、外埔、梧棲、沙鹿、清水、北區、南屯、東區等19間宮廟發送。

蔡其昌說，每年的幸福小紅包總是供不應求，希望藉此分享小幸福，祝福鄉親新的一年「金鼠來寶、幸福滿滿！」

(中時 )