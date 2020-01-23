康康與王彩樺在台視除夕特別節目《2020超級巨星紅白藝能大賞》上各自帶來精彩演出。（圖／台視提供）

康康與王彩樺在台視除夕特別節目《2020超級巨星紅白藝能大賞》上各自帶來精彩演出，王彩樺賣力載歌載舞帶來國民神曲〈保庇〉，她一頭粉紅色長髮辮子配上黑色皮短褲及膝上靴，造型驚艷眾人，讓現場粉絲直呼：「好性感！」而康康穿著大紅西裝登場演唱〈驚某大丈夫〉，康康說：「王彩樺的『保庇』，跟我的『驚某大丈夫』這兩首歌不僅都是舞曲，而且兩首歌的作詞人都是陳博修老師，把這兩首歌結合在一起，會有很不一樣的感覺。」

康康與王彩樺在台視除夕特別節目《2020超級巨星紅白藝能大賞》上各自帶來精彩演出。（圖／台視提供）

王彩樺表示，跟康康的這個表演，會很好聽又很熱鬧，十分適合過年的歡熱氣氛。康康與王彩樺在《紅白》舞台帶來精彩表演後，也不忘跟觀眾拜年，王彩樺率先祝賀大家「心想事成」，不過康康卻笑說：「薪水大家都全拿，哪有人拿四成(薪餉四成)！」，兩人一搭一唱絕無冷場、瞬間炒熱現場氛圍，接著兩人一同歡迎國寶李炳輝登場，並大合唱經典歌曲「晚頭仔水蛙」，李炳輝最後祝福大家新年快樂，全場更用「乎乾啦」歡送國寶。

康康與王彩樺在台視除夕特別節目《2020超級巨星紅白藝能大賞》上各自帶來精彩演出。（圖／台視提供）

有「台灣濱崎步」稱號的王彩樺，這次登上《紅白》雖然僅表演三首歌，但在造型上下足功夫從頭到腳精心打扮，甚至連舞蹈也不馬虎，她笑說：「希望帶給大家滿滿的喜氣氛圍」，康康則表示，原本有提議想和王彩樺互唱對方的歌，不過康康笑說：「但我舞蹈基礎比較不好，最後還是決定交給彩樺來跳好了。」王彩樺補充說：「因為我很會扭，而且很會擺pose！」

王彩樺私下感性透露：「其實康康哥對我非常照顧，給我很多的機會，可以跟他一起合作真的可以學到很多的東西」。康康被虧尾牙場接不完，他開玩笑說：「也還好啦，因為降價演出，畢竟我女兒才一歲要多賺一點錢」，王彩樺接著幫腔表示「女兒帶財」，談到過年計畫，康康表示會帶老婆回娘家，而王彩樺則透露春節期間將帶全家人一起去日本的迪士尼，她充滿母愛的說：「好久沒有帶兩個女兒一起出門走走了」。

台視《2020超級巨星紅白藝能大賞》將於農曆除夕1月24日晚間7點在臺灣電視台(台視主頻)播出，除台灣以外，透過合作頻道平台，包含馬來西亞Astro、新加坡Star Hub與Media Corp、北美Tiger tech等。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)