辰亦儒昨和曾之喬登記結婚，2人愛情長跑10年終於開花結果。辰亦儒經紀人今表示，喬喬沒有懷孕，辰亦儒有安排浪漫求婚，地點就在他家，當天找來了很多親朋好友，還安排了喬喬最好的姊妹們躲起來，後來一起出現給喬喬驚喜，氣氛溫馨感人。

新人未購置新房，目前一起住在男方的家中，佈置只有小小調整，方便一同生活即可。昔日「飛輪海」的吳尊最先聽到辰亦儒結婚消息，吳尊透過經紀人好友說：「很恭喜他，我當然給他最大祝福囉，從2、3年前給他的生日祝福就一直希望他趕快結婚生小孩，趕上我的進度。」

炎亞綸曾和喬喬合作戲劇《後菜鳥的燦爛時代》，喬喬飾演的角色叫雨棠，炎亞綸和辰亦儒則是「飛輪海」昔日戰友，他稍早在臉書獻上祝福，「雨棠，恭喜你，願妳此生幸福。陳亦儒，恭喜你，願你此生圓滿，我們都在彼此的生命裡陪著彼此成長過，光是這個緣分已經不容易。Thank you both.」。

另一位「飛輪海」成員汪東城剛剛表示：「知道他們一直很穩定的交往，Calvin有分享求婚的籌劃，非常開心期待他們的婚禮。」

(中時 )