31歲女星曾之喬（喬喬）23日小年夜突然在IG上閃電宣布結婚喜訊，升格人妻，新郎正是與他緋聞多年的辰亦儒。對於結婚的動機，她透過經紀人表示，「認識了超過十年，所以都很了解彼此，互相扶持互相照顧，對家庭的價值觀也接近，決定一起走下去。」兩人因為拍戲相識，戲拍完後因和朋友聚會又經常碰面，漸漸走在一起。

談到求婚的過程，她也不吝嗇地透露：「男方家中求婚的，找來了很多親朋好友，他還安排了我最好的姐妹們躲起來，後來一起出現給我驚喜。很溫馨感人。」兩人中午發布喜訊，大批粉絲祝福湧入社群軟體，所屬同公司的邱勝翊（王子）更是立馬恭喜對方，喜孜孜地說：「有嫁女兒的感覺，很替她開心，這下不知道紅包要包多少了！」好姐妹劉品言說：「終於！這是開心的眼淚，永遠幸福～」。

此外，楊丞琳、黃子佼、孟耿如、楊錦華、吳建豪、謝佳見、李玉璽等演藝圈好友，第一時間都獻上祝福，曾之喬和辰亦儒這對新人則感謝大家關心，「我們會好好的相親相愛，互相學習，互相照顧，齊心好好的迎接未來的日子。」

曾之喬與辰亦儒兩人交往大約10年，她在IG寫道：「陳先生看著我從女孩變成女人，也一路陪伴包容著我。今天起我是曾小姐也是陳太太囉」她坦言交往過程中一度因為彼此工作太忙，相處時間變得很少，短暫分開過不到一年，「過了段時間，彼此也都長大了一些，經過討論後又復合」。辰亦儒也同一時間寫道：「人生進入下一個階段了，不算早，但每個人都有自己的步伐對吧，我們結婚了，2020新的一年，責任會更重」，感性表示這一路走來，有歡笑有淚水。

閃婚消息一出，外界不少人好奇「下一步」，何時宴客及懷孕規劃都成了焦點。面對排山倒海般的關心，曾之喬表示目前都還有許多沒消化完的工作，先以工作為主，若開始計畫會跟大家分享。小倆口目前一起住在男方家中，「目前沒有購新屋，居住的地方只有小小調整佈置，方便我們一同生活即可。」

(中時 )