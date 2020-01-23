曾入圍金曲最佳樂團、評比為台灣十大獨立樂團之一的 Mary See the Future 先知瑪莉，22日於台大體育館舉行「musickness：finale」台北演唱會 ，先知瑪莉的音樂圈中好友如麋先生、隨性樂團等都特地趕在小年夜前夕前來欣賞。談起這場成軍12年來的首次大型售票演出，先知瑪莉的團員們笑說：相較於過去的演出，這次要完全從零開始，不管是音樂內容或硬體舞台，演唱會製作成本其實已經無法量計，遠遠高過前面幾場的總和，在高成本的壓力下，團員們幾乎好多天都食不下嚥，不過精神注意力倒是意外的集中，壓力沒有累垮先知瑪莉對於完美演出的渴望與企圖，反倒更放心且大膽的去安排節目的內容。

這次演唱會也是將Mary See the Future先知瑪莉最新專輯《musickness》的概念做了一次最完整的延伸，從開頭的序曲《intro》進來，一連多首搖滾作品掀起樂迷高亢的情緒，當先知瑪莉的代表作《Cheer》音樂一下，歌迷紛紛拿起手機開啟燈光，與台上相互輝映氣氛感人。演唱會最後，四個團員沒有告別各自默默離開舞台，沒有安可留下了滿滿感動的樂迷，整場演出就像電影一樣，讓歌迷感受到其中的起承轉合，他們更是刻意把舞台重點放在結構與燈光上面，不去多做會讓人分心的事，反而是更加集中讓歌迷體會所有的詞曲與編排。

結束演唱會最開心的應該就是馬上就要放年假了，其實從製作專輯、發行、巡迴至今，大家一直都沒有一個空擋，可以好好整理自己這段時間的心得，而過年期間大家都會各自回到老家與家人團聚，也趁機好好的整理一下心情。而先知瑪莉也透露新的一年將有計劃發行新的錄音作品，同時過往的主題巡迴「梅雨季」也將會於年後開始籌備，至於演出形式如何、最新作品的動態就請大家關注Mary See the Future先知瑪莉官方的Facebook、instagram社群平台，而《musickness：finale》台北場的精采片段也會近日內上傳。

先知瑪莉日前首辦大型個唱。（華貴娛樂提供）

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