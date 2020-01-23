世界衛生組織（WHO）針對大陸肺炎疫情失控召開緊急會議，台灣依舊沒有受邀參與，外交部發言人歐江安今（23）日聲明譴責大陸在武漢肺炎疫情持續向外擴散之際，不但未據實分享疫情情資，還以「中央政府」自居，進行政治操作，呼籲WHO秉持醫衛專業考量，不要忘記「嚴重急性呼吸道症候群」SARS帶來的慘痛教訓，能邀請台灣參與相關防疫會議、機制與活動。

歐江安表示，17年前SARS爆發時，就是因為台灣未獲納入全球疫情通報系統，無法及時取得最新疫情資訊，以及沒有WHO的協助，導致數10位台灣人無辜喪生的悲劇，希望中國政府能記取SARS帶來的慘痛教訓，善盡國際責任，讓武漢肺炎疫情資訊公開透明，以利國際社會共同合作，採取最有效的防疫作為，在最短的時間內有效控制並撲滅疫情。

外交部聲明重申，中國政府無權就台灣參與WHO事提出任何矮化的安排，只有台灣的民選政府能代表台灣2300萬人民，以及守護台灣人民的健康人權，籲請WHO秉持醫衛專業考量，摒除政治偏見，邀請台灣參與其體系防疫相關會議、機制與活動。

(中時電子報)