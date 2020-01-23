大陸動畫《熊出沒·狂野大陸》擔心疫情擴散，撤出春節檔。（取自新浪微博＠新浪電影）

受到新型冠狀病毒疫情影響，武漢今天（1月23日）宣布關閉大眾運輸系統，呼籲市民不要離開武漢之後，大陸各地紛傳活動取消，中央廣播電視總台1月24日晚上8點舉行的《春節聯歡晚會》，節目組今天也臨時宣布河南鄭州、粵港澳大灣區分會場採錄影播出方式，避免眾多人群聚集，帶來可能的健康威脅。

由於電影院符合「封閉、空氣不流通的公共場合和人流密集」的疫情禁忌，不僅觀眾擔心，導致預售票房開始放緩，購票平台淘票票22日也在官方微博發布公告表示，武漢地區購買春節檔電影預售票的人，可申請無條件退票，非武漢地區城市，會協調電影院退票。

此外，因為不願承擔健康風險，讓疫情有可能進一步擴散，主打閤家觀賞的動畫電影《熊出沒·狂野大陸》、《姜子牙》均在今天早上宣布撤檔，擇期再上映，導致原本被看好可突破60億元人民幣的春節檔票房，變得前途無亮。

除了在封閉場域進行的活動，一些室外開放場域的活動，也擔心工作人員開會或民眾聚集，容易導致疫情擴散，宣佈取消，包括澳門、原計劃舉行的所有農曆新年慶祝活動、湖北留學生團圓飯、河北磁縣「打鐵花迎新春」過年活動，甚至2月12日至14日舉行的「2020年中國長白山冰雪汽車拉力賽」也在今天宣布取消。

(旺報 )