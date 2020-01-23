「阿福早點」日前突貼出公告表示只營業到除夕當天，之後將結束營業，讓許多民眾相當不捨，很多民眾哀號以後吃不到。（翻攝自阿福早點臉書／吳建輝彰化傳真）

消息一出網友紛紛在臉書下方留言，「以後吃不倒了嗎」、「整個中部我最愛的蛋餅」、「好桑心吃了18年」，店家也回應表示他們也很捨不得。（翻攝自阿福早點臉書／吳建輝彰化傳真）

店家表示雖然店不開了，但店內的招牌蛋餅皮及獨家醬料，會開放給民眾預訂。（翻攝自阿福早點臉書／吳建輝彰化傳真）

彰化一間開業近30年的蛋餅店，日前突貼出公告表示只營業到除夕當天，之後將結束營業，讓許多民眾相當不捨，很多民眾哀號以後吃不到，但店家表示雖然店不開了，但店內的招牌蛋餅皮及獨家醬料，會開放給民眾預訂。

坐落在彰南路二段上的「阿福早點」，以手工製作蛋餅皮聞名，平日人潮眾多，假日更不用說，大排長龍，不管平日假日都要抽取號碼牌，店家在臉書公布停業消息一出，引發無數網友留言大嘆，「無法置信，從小吃到大」、「天啊 怎麼會⋯我難過」、「居然…以後吃不到了該怎麼辦QAQ」、「好桑心吃了18年，以後吃不到了」。

據了解，老闆賴振福員從事馬達維修工作，後來改良親友作的軟式蛋餅皮，與妻子、小姨子及鄰居開店，一開就是27年，不同於市面上冷凍餅皮，老般是用在來米現磨米漿製作，口感較Ｑ彈，每到周末店裡的號碼牌都超過200號，平均一天要做６到８百片的蛋餅皮。

賴振福大兒子說賴建興說，爸媽每天都凌晨１點半起床，一路忙到下午，晚上還要做蛋餅皮，晚上六點半就要上床睡覺，相當辛苦，爸爸現在已經65歲了，店裡人力問題，自己因為身體高度近視等問題，無法接下早餐點，因此才決定歇業。

(中時 )