陳師孟探扁 合照露玄機？ 14:002020/01/23 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陳師孟探扁，扁照透露，堅持司改為非先折翼。摘自陳水扁臉書 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 監委陳師孟的請辭引發不少風波，日前宣布退出政壇的前總統陳水扁，今在臉書放出與陳師孟的合照，並在照片上額外壓字，寫上「堅持司改正義未飛先折翼？」 陳師孟接下監委一職後，屢屢想為扁案平反，更槓上司法系統，因此引發不少爭議。 陳水扁今在臉書放上與陳師孟合照，兩人手持扁的的新書《堅持》，不過，陳水扁並沒有像以前會在臉書上發文，而只是在照片上修圖，寫上「堅持司改正義未飛先折翼？」頗有為陳師孟報區之意。 (中時 ) #陳水扁 #陳師孟 #堅持 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳師孟確定請辭：不知為何而戰！批許宗力院長「病態」 02:522020/01/19 政治 陳師孟痛批許宗力 總統府：毋需政治化思考 17:542020/01/19 政治 陳師孟左轟許宗力 右諷蔡英文 04:102020/01/20 政治要聞 新聞透視》陳師孟左轟許宗力 右諷蔡英文！自詡吃軟不吃硬 該先照鏡子 04:102020/01/20 政治要聞 陳師孟請辭案 府：總統會依程序發給免職令 21:382020/01/20 政治 查特偵組是否洩密濫權 陳師孟下午公布調查報告 13:212020/01/21 政治 表達辭意後首次露面 陳師孟：未見成功可能性 拚不下去 17:202020/01/21 政治 陳師孟：特偵組不當偵辦郭清江瀆職 形同酷吏 17:512020/01/21 政治 陳師孟談辭意 未見監委成功可能性 04:102020/01/22 社會新聞 歷任台北市長誰做最好？網友全說是他 08:472020/01/23 政治 政治熱門新聞 精準預測小英必連任 廖大乙驚爆選後國運是如此 - 政治 歷任台北市長誰做最好？網友全說是他 - 政治 籲放下對立 這張卡讓韓粉重新站起：我走出來了 - 政治 離譜！罷韓尹立不認落跑教授 趙少康竟開嗆？ - 政治 年終太辛酸 網：小英連阿扁都不如！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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