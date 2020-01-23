監委陳師孟的請辭引發不少風波，日前宣布退出政壇的前總統陳水扁，今在臉書放出與陳師孟的合照，並在照片上額外壓字，寫上「堅持司改正義未飛先折翼？」

陳師孟接下監委一職後，屢屢想為扁案平反，更槓上司法系統，因此引發不少爭議。

陳水扁今在臉書放上與陳師孟合照，兩人手持扁的的新書《堅持》，不過，陳水扁並沒有像以前會在臉書上發文，而只是在照片上修圖，寫上「堅持司改正義未飛先折翼？」頗有為陳師孟報區之意。

(中時 )