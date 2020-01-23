台灣21日出現第一名確診新型冠狀病毒個案，因她服用退燒藥物而成功登機返台，此舉引發議論，但醫師評估，該名女台商全程配戴口罩、也都沒有如廁，且主動說明旅遊史，是相當正確的作法，他呼籲民眾勿苛責，才能鼓勵之後返台的台商一樣「誠實」，以避免有台商怕被罵而隱匿，反而防疫漏洞。

據了解，該名55歲女性台商，因為不信任大陸當地醫療，雖然在武漢當地發病後九天才搭機返台，但全程戴口罩，且搭機過程中，也忍住完全沒使用廁所。

台北市聯合醫院感染科醫師顏慕庸表示，沒有上廁所、配戴口罩，既沒有飛沫傳染，也沒有環境傳染，所以被匡列為需要自主管理的46名乘客與機組人員，被感染的風險很低，不必太擔心。

顏慕庸表示，現在防疫，「誠實」是為最重要的！「就怕有患者因怕被醫院拒絕，而隱瞞旅遊史、接觸史，結果吃下退燒藥後到處亂逛，非常恐怖」。

顏慕庸表示，指責病患對於防疫沒有任何幫助，與其不斷責罵，導致台商不敢說，反而應該鼓勵他們勇敢說出來，就像這名女台商，雖然做法有爭議，但已經做的相當好了。

(中時 )