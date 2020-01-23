原於互聯網工作的男子單曉蕾，領著高薪任有厚職，過著許多人稱羨的優渥生活；不過他日日面對冰冷的電腦，單曉蕾覺得自己很不快樂，毅然決然辭去高薪工作，轉而用相機鏡頭來認識世界，同時也找回自己，他說：「現在賺得錢比以前少得多，但我比原來快樂得多。」

自由攝影師單曉蕾開始走訪世界各國，每次旅行他都會帶上10公斤的棒棒糖，分送給500名孩子，意味著能獲得500次的快樂。預計出發遊客罕至的伊朗鄉村前，朋友們都擔心他會身陷險境，但單曉蕾心意堅決，「我要自己體驗到底是怎麼樣」，最後他卻在伊朗發現最美的風景與人心。

此外，單曉蕾也分享旅程中遇到的難忘經驗，他在伊朗認識了一名男子阿里，這是至今所遇見最年長的理髮師，單曉蕾透露，自己曾在很多國家理髮過，但這一次的經驗卻很有意思，阿里已經高齡80歲了，但他花了整整一個小時的時間，在替單曉蕾理髮，過程中非常認真仔細，絲毫不馬虎。

旅行到了伊朗中西部哈馬丹省時，單曉蕾遇到一對母女，當時室外氣溫非常低，她們透過玻璃展示窗看著金店裡的首飾，就這樣站了足足20分鐘之久，但最後沒有進去便離開了。這場面令單曉蕾很難忘，由於目前伊朗受到制裁，經濟形勢急轉直下，人民生活都變得困難，買金首飾成了一件奢侈的事情。

單曉蕾5年前在互聯網工作，每天工作長達12小時，他坦言非常辛苦，「說實話並不是做我自己」，即使任職高層且領厚薪，但他每天都過得不快樂，所以決定換一種方式生活，「雖然現在賺的錢比過去少得多，但我的快樂比過去多的多，這就是我的感受」。

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(中時電子報)