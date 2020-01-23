今天是小年夜也是春節假期的開始，上班族領了年終真能過好年？據人力銀行調查，上班族平均拿到1.19個月年終，創下7年來新低，對比總統蔡英文多次強調，現在是20年來經濟最好的時候，似乎相當諷刺，有PTT鄉民不滿大喊「要蔡英文踹共」，但也有網友說，「冥x洞20年最好沒錯啊」。

據1111人力銀行調查顯示，今年有82.3%上班族領得到年終獎金，和去年的8成3相去不遠，但今年平均可拿到1.19個月，不僅低於去年的1.27個月，更創下7年新低。其中以金融業為主的「工商業服務」平均年終1.29個月居冠，其次是「資訊科技」平均1.24個月，至於「百貨販售」則受電商衝擊等影響，只拿到平均0.8個月最慘。

有網友在批踢踢發文表示，「今年年終平均只有1.19個月，蔡不是說現在是20年來經濟最好的時刻？怎會年終創新低？綠吱來解釋一下吧」。

貼文一出，立馬引發網友熱議，有人狂酸「去跟你老闆說呀？」、「不是有817萬人挺嗎??那年輕人抱怨什麼」、「20年最好，最好聽的謊言」、「薪水誠可貴，台獨價更高」。

還有網友認為，「為什麼這麼多人都以為20年最好是指一般老百姓？菜明明所指的是冥x洞20年最肥又不是指老百性」、「黨工1450薪水年終績效是過去20年最好的」、「自己選的，現在是在哭北x小」。

年終兩樣情！在家工作年終36萬、保全領500元

(中時電子報)