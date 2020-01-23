曾之喬（喬喬）出道後跨足唱片、戲劇、主持，她14歲時與劉品言（言言）組成「Sweety」正式出道。姊妹倆至今感情仍不錯，言言一早聽到消息就忍不住哭了。喬喬分享婚訊之後，會更有壓力？言言笑回：「我想⋯喬喬的喜事今天一出，我的過年肯定被（親友）問翻了啦。」

言言說：「之前我們（喬喬）吃飯的時候有聊過各自的感情跟未來，知道她有結婚的想法之後，非常期待這一天的到來，剛剛消息一跳出我就哭了，終於修成正果，也有個愛著真實的她的人真的好感動，一定要幸福長久，若是拼個鼠寶寶也是不錯喔」。

言言小時候一起長大的喬喬結婚了，她在安以軒的「安氏企業」有6名姊妹淘，6人中有4名已嫁為人婦，剩下她和陳喬恩還沒動靜。30歲的言言對自己仍「落單」，曾說：「我還沒有找到讓我有衝動的人，但我長得比20幾歲時年輕，當我倒著長吧。」倒是言媽比較急，已催她凍卵，還規定她「有生之年一定要生小孩」。

(中時 )