58歲莊姓婦人平日不愛喝水、飲食愛重口味，加上體質容易得結石，去年底再次因腰痛赴醫檢查，發現雙側腎臟有各有一顆約3公分結石，以「軟式輸尿管鏡碎石術」治療，3天即可出院，且無傷口，讓愛美的莊婦相當滿意。

亞洲大學附屬醫院泌尿科主治醫師邱鴻傑表示，莊婦有多名親友都有腎結石家族病史，她的體質易長結石，已多次接受治療，去年底因為腰痛檢查發現雙側腎臟各長一顆約3公分的感染性結石，原本想採用「經皮穿腎取石術」治療，但術後需住院9天，因春節將至，希望能縮短住院時間。

莊婦得知有「軟式輸尿管鏡碎石術」的選項後，決定在不破壞腎臟的狀況下，採此術式治療，術後隔天即下床走路，配合抗生素治療3天後，順利返家休養。尤其，沒有傷口的優點，讓愛美的莊婦相當欣喜。

邱鴻傑表示，處理腎結石常見的3種方式，一是「體外震波碎石術」，侵犯性最小，但若結石大於2公分，效果受限；第二種為「經皮穿腎取石術」，創傷性較大、較為疼痛，且腎臟組織恐有受損風險，適用於治療巨大結石。第三種為「軟式輸尿管鏡碎石術」，使用軟式輸尿管鏡經尿道進入，搭配高功率雷射將石頭擊碎並取出，沒有傷口、清除結石效率佳，患者隔天即能下床。

邱鴻傑提醒，治療泌尿道結石的方式相當多元，「軟式輸尿管鏡碎石術」不適用於輸尿管狹窄或嚴重泌尿道感染患者，建議經醫師評估，選擇安全有效的治療。

(中時 )